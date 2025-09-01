Популярни
  Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 4086
  • 0

Дългоочакваният трансфер на Александър Исак в Ливърпул вече е факт! Мърсисайдци официално обявиха привличането на шведския национал от Нюкасъл. Сделката на стойност 125 млн. паунда е рекордна в историята на Премиър лийг. Само преди няколко седмици Ливърпул купи Флориан Виртц от Байер (Леверкузен) за 116 млн. паунда, но сега плати още по-висока сума за Исак. Още 5 млн. паунда ще бъадт разпределени между бившите клубове на играча.

Преговорите за Исак се проточиха дълго. 25-годишният нападател беше твърдо решен да продължи кариерата си на "Анфийлд" и отказа да вземе участие в контролите на Нюкасъл, а след това не записа нито една минута и в първите официални мачове от новия сезон.

Бойкотът на шведа обтегна до краен предел отношенията му с ръководството на Нюкасъл, както и с феновете на "свраките". Пробивът в преговорите настъпи снощи, когато стана ясно, че от "Сейнт Джемиси Парк" са приели офертата на Ливърпул.

По-рано днес Исак премина задължителните медициснки прегледи. Той ще играе в новия си отбор с номер 9. Смята се, че договорът му с шампиона на Англия е за срок от 6 години.

"Чувствам се невероятно! Беше дълъг път, докато се стигне дотук. Сега съм изключително щастлив, че ще бъда част от всичко, което представлява Ливърпул. Това е нещо, с което се гордея и нямам търпение да се запозная със съотборниците си и да започна работа", коментира Исак пред официалния сайт на Ливърпул.

"Мога да дам много на отбора, но знам, че има и много какво да подобрявам в играта си. Аз съм нападател и головете са важни за мен, но се стремя да съм полезен не само с тях", добави бившият футболист на АИК, Борусия (Дортмунд), Вилем II и Реал Сосиедад, който вкара 62 гола в 109 мача с екипа на Нюкасъл.

