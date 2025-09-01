Популярни
Марсилия и Интер си стиснаха ръцете за Павар

  • 1 сеп 2025 | 18:15
Интер и Марсилия постигнаха разбирателство за трансфера на бранителя Бенжамен Павар, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо, както и медиите в Италия и Франция.

29-годишният централен защитник на “нерадзурите” ще премине в ОМ под наем, като французите ще имат опцията да го закупят за постоянно за 15 млн. евро. Марсилия ще покрие изцяло заплатата на френския национал.

Павар премина в Интер от Байерн през 2023 г. За “нерадзурите” той изигра 70 мача, в които вкара само 1 гол и той бе именно срещу баварците в Шампионската лига.

Интер договори защитник на Манчестър Сити, който отказа на Милан
Интер договори защитник на Манчестър Сити, който отказа на Милан

От началото на сезона той има само един мач, като бе титуляр при разгромното 5:0 срещу Торино. На Световното клубно първенство през лятото Павар взе участие също само в една среща, след което се контузи. Интер пък ще привлече в защита бранителя на Манчестър Сити Мануел Аканжи.

Снимки: Imago

