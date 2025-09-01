Марсилия и Интер си стиснаха ръцете за Павар

Интер и Марсилия постигнаха разбирателство за трансфера на бранителя Бенжамен Павар, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо, както и медиите в Италия и Франция.

29-годишният централен защитник на “нерадзурите” ще премине в ОМ под наем, като французите ще имат опцията да го закупят за постоянно за 15 млн. евро. Марсилия ще покрие изцяло заплатата на френския национал.

Павар премина в Интер от Байерн през 2023 г. За “нерадзурите” той изигра 70 мача, в които вкара само 1 гол и той бе именно срещу баварците в Шампионската лига.

От началото на сезона той има само един мач, като бе титуляр при разгромното 5:0 срещу Торино. На Световното клубно първенство през лятото Павар взе участие също само в една среща, след което се контузи. Интер пък ще привлече в защита бранителя на Манчестър Сити Мануел Аканжи.

