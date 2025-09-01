Популярни
Фенербахче се похвали с още едно звездно попълнение

След като привлече Марко Асенсио, Фенербахче се подсили с още един флангови нападател в лицето на Керем Актюркоглу. Турският гнационал подписа договор за 4 сезона.

Бенфика ще получи от сделката 22,5 милиона евро, като са предвидени и още 2,5 милиона под формата на бонуси.

Актюркоглу изкара в Португалия само една година, в която отбеляза 11 гола в 30 мача от местното първенство.

Любопитното е, че само преди няколко дни крилото вкара попадението, с което Бенфика елиминира Фенербахче в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

