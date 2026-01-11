Шампионът срещу претендента в Серия А тази вечер!

Интер и Наполи ще се изправят един срещу друг в дербито на 19-ия кръг от италианската Серия А. Двубоят е насрочен за 11 януари 2026 г. от 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца" в Милано. Срещата ще бъде ръководена от опитния италиански рефер Даниеле Довери, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от водещите отбори в италианския футбол.

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Интер заема първото място в класирането на Серия А с 42 точки от 18 изиграни мача, като "нерадзурите" имат впечатляващо голово съотношение от 40 вкарани и 15 допуснати гола. Наполи се намира на четвърта позиция с 38 точки от същия брой срещи, като неаполитанците са отбелязали 28 гола и са допуснали 15. Разликата от само 4 точки между двата отбора прави този двубой изключително важен за борбата за титлата. Победа за Интер би увеличила преднината им на върха до 7 точки пред директния им конкурент, докато евентуален успех на Наполи би намалил разликата до само една точка и би нажежил още повече битката за скудетото.

Наполи допусна грешка, но се размина с провал

Интер демонстрира отлична форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Нерадзурите" победиха Парма като гост с 0:2 (на 07.01.2026), надиграха Болоня с 3:1 (на 04.01.2026) и записаха успех срещу Аталанта като гост с 0:1 (на 28.12.2025). В Суперкупата на Италия миланският гранд завърши наравно 1:1 с Болоня (на 19.12.2025), а преди това победи Дженоа като гост с 1:2 (на 14.12.2025). Наполи също показва стабилна форма с четири победи и едно равенство в последните си пет срещи. Неаполитанците завършиха 2:2 при гостуването си на Верона (на 07.01.2026), преди това победиха Лацио като гост с 0:2 (на 04.01.2026) и Кремонезе с 0:2 (на 28.12.2025). В Суперкупата на Италия отборът на Антонио Конте записа две победи – срещу Болоня с 2:0 (на 22.12.2025) и срещу Милан със същия резултат (на 18.12.2025). Двата отбора влизат в мача с висока увереност и добра серия от резултати.

В последните пет сблъсъка между Интер и Наполи, неаполитанците имат лек превес с две победи, докато "нерадзурите" са спечелили един мач, а три срещи са завършили наравно. Последният двубой между двата отбора се състоя на 25 октомври 2025 г. в Серия А, когато Наполи надделя над Интер с 3:1 на своя стадион. Преди това, на 1 март 2025 г., двата тима завършиха наравно 1:1 в Неапол, а на 10 ноември 2024 г. резултатът отново беше 1:1, но в Милано. На 17 март 2024 г. Интер и Наполи не успяха да се победят, завършвайки 1:1 на "Джузепе Меаца". Единствената победа на Интер в последните пет срещи дойде на 22 януари 2024 г. в мач за Суперкупата на Италия, когато миланският гранд победи с 1:0.

Лаутаро Мартинес продължава да бъде основната офанзивна заплаха за Интер, като аржентинският нападател демонстрира забележителна голова форма през настоящия сезон. Капитанът на "нерадзурите" е ключова фигура в схемата 3-5-2 на треньора Кристиан Киву, като неговото партньорство с Маркус Тюрам в нападение се превърна в едно от най-опасните в Серия А. Мартинес се отличава с отлично позициониране в наказателното поле и способността си да реализира голове от различни ситуации, което го прави особено опасен за защитата на Наполи. За гостите от Неапол, младият датски нападател Расмус Хойлунд се утвърди като основен реализатор след трансфера си в отбора. Под ръководството на Антонио Конте, Хойлунд демонстрира значително подобрение в играта си, като се възползва от създадените от съотборниците му положения. Неговата физическа мощ и скорост представляват сериозно предизвикателство за защитата на Интер, особено при контраатаките, които са една от силните страни на Наполи. В отсъствието на контузения Ромелу Лукаку, Хойлунд носи още по-голяма отговорност за головата продукция на неаполитанците.