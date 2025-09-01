Манчестър Юнайтед избра белгийския вратар пред Мартинес

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 14:06
  • 4980
  • 0
Белгиецът Сен Ламенс е изборът на Манчестър Юнайтед за нов вратар. По-рано днес той беше заснет да се качва на чартърен полет, като лети към Острова. Сделката ще е за 21 млн. евро плюс бонуси. По този начин пък отпада вариантът за трансфер на Емилиано Мартинес от Астън Вила, твърди Фабрицио Романо.

Ламенс е на 23 години и през последните два сезона беше в Роян Антверп, а иначе е юноша на Брюж. Това лято той беше спряган още за Галатасарай и Астън Вила.

Пазарът в Англия затваря в 21:00 часа българско време.

