Манчестър Юнайтед избра белгийския вратар пред Мартинес

Белгиецът Сен Ламенс е изборът на Манчестър Юнайтед за нов вратар. По-рано днес той беше заснет да се качва на чартърен полет, като лети към Острова. Сделката ще е за 21 млн. евро плюс бонуси. По този начин пък отпада вариантът за трансфер на Емилиано Мартинес от Астън Вила, твърди Фабрицио Романо.
Ламенс е на 23 години и през последните два сезона беше в Роян Антверп, а иначе е юноша на Брюж. Това лято той беше спряган още за Галатасарай и Астън Вила.
Пазарът в Англия затваря в 21:00 часа българско време.