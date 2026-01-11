Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10692
  • 2

ЦСКА 1948 ще получи 1,8 млн. евро след финализиране трансфера на българския национал Росен Божинов от Антверп в италианския Пиза, научи Sportal.bg.

Причината е клауза в договора на защитника, който преди година и половина парафира с белгийците след сделка с “червените” на стойност 500 000 евро. Българският клуб успя да си издейства и 30% от бъдещ трансфер на бившия си футболист.

Той е на път да се финализира, тъй като Антверп и Пиза водят заключителни преговори, а сделката ще е за около 6 млн. евро.

Припомняме, че Божинов е юноша на Етър и ЦСКА. Той дори записа мач за първия отбор на “червените” при злополучна загуба с 0:5 от Лудогорец в Разград. След това 20-годишният роден национал премина в ЦСКА 1948, където игра първаночално за третия и втория тим. През 2024 г. е качен в първя отбор и шест месеца по-късно е продаден на Антверп.

ЦСКА 1948 няма да е единственият български клуб, който ще получи процент от въпросните милиони. На Етър и ЦСКА също се полагат някакви пари, тъй като е играл при тях като юноша, но те са незначителни на фона на 2,3-те милиона евро за ЦСКА 1948 - 500 000 при първия трансфер и бъдещите 1,8 млн. от продажбата му в Пиза.

