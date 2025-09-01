РБ Лайпциг уреди датски нападател, който бе искан и от Милан

РБ Лайпциг бързо намери заместник на напускащия в посоката Ювентус Лоис Опенда.

“Червените бикове” ще привлекат датския нападател на Спортинг (Лисабон) Конрад Хардер, като ще платят за него общо около 26 млн. евро, заедно с включените възможни бонуси. Футболистът вече е в Германия и днес ще премине задължителните медицински прегледи.

20-годишният талант бе свързван с трансфер в Милан и Рен, но в крайна сметка прие предложението на РБ Лайпциг. Хардер може да играе и по двата фланга, се присъедини към португалския гранд през миналото лято, когато “лъвовете” платиха на Нордселанд 19 млн. евро за него.

Младежкият национал на Дания е със статут на резерва в Спортинг, за който е изиграл 52 мача с 12 гола и 7 асистенции.