РБ Лайпциг уреди датски нападател, който бе искан и от Милан

  1 сеп 2025 | 14:12
  • 504
  • 0
РБ Лайпциг бързо намери заместник на напускащия в посоката Ювентус Лоис Опенда.

“Червените бикове” ще привлекат датския нападател на Спортинг (Лисабон) Конрад Хардер, като ще платят за него общо около 26 млн. евро, заедно с включените възможни бонуси. Футболистът вече е в Германия и днес ще премине задължителните медицински прегледи.

20-годишният талант бе свързван с трансфер в Милан и Рен, но в крайна сметка прие предложението на РБ Лайпциг. Хардер може да играе и по двата фланга, се присъедини към португалския гранд през миналото лято, когато “лъвовете” платиха на Нордселанд 19 млн. евро за него.

Младежкият национал на Дания е със статут на резерва в Спортинг, за който е изиграл 52 мача с 12 гола и 7 асистенции.

