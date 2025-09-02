Байерн приключи успешно сделката за Нико Джаксън

Николас Джаксън официално премина под наем от Челси в Байерн (Мюнхен). Баварците ще платят 16,5 млн. евро за преотстъпването, а ако реши да откупи нападателя, ще трябва да се раздели с общо 65 млн. евро.

Опцията ще бъде активирана в случай, че Джаксън изиграе определен брой мачове. Освен това, „сините“ от Лондон ще получат процент от евентуална следваща продажба на сенегалеца.

Байерн също така поема заплатата на играча в размер на около 8 млн. евро годишно. Той ще носи фланелката с номер 11.

През миналия сезон Джаксън отбеляза 10 гола и направи 5 асистенции в 30 мача от Премиър лийг.

"Много съм щастлив, че ще съм част от този велик клуб. Байерн е сред най-големите в света. Всеки знае имената на легендите, които са играли тук. Байерн е символ на успеха. Имам големи цели и мечти. Ще дам всичко от себе си, за да помогна на тима да спечели още трофеи", каза Джаксън.

Сенегалецът проби в големия футбол с екипа на Виляреал, откъдето премина в Челси за 30 млн. евро.