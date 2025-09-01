Исак пристигна в Ливърпул, по-късно ще пътува и за Швеция

Бъдещото ново попълнение на Ливърпул Александър Исак пристигна на клубната база на мърсисайдци, за да премине медицински прегледи и да финализира рекордния си трансфер на “Анфийлд”. Както е известно, още тази нощ двата клуба постигнаха споразумение за сделка на стойност 125 милиона паунд. Шведът ще подпише договор за шест години с шампионите.

След като премине прегледи, Исак незабавно ще пътува за родината си, за да може да се присъедини към лагера на националния отбор преди световните квалификации със Словения и Косово. Това бе потвърдено и от селекционера Йон Дал Томасон.

“Говорих с Алекс вчера и тази сутрин. Очакваме го днес тук. Той е изключителен професионалист и има манталитет. Не може да играе 90 минути, но винаги може да промени всеки един мач”, заяви Томасон.

Исак пропусна предсезонната подготовка, както и първите три мача на Нюкасъл от новия сезон в Премиър лийг, тъй като отказваше да играе за "свраките".

