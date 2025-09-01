Милан уреди млад защитник от Германия

В Милан не успяха да си гарантират трансферите на Мануел Аканжи от Манчестър Сити и Джо Гомес от Ливърпул, но все пак съумяха да уредят подсилване в центъра на своята отбрана. Клубът ще привлече 19-годишния Давид Одогу от Волфсбург, съобщават медиите в Италия и Германия.

Смята се, че сделката е на обща стойност от 10 млн. евро, като играчът вече е пристигнал в Милано за своите медицински прегледи. Юношеският национал на Германия е записал едва три мача за първия състав на Волфсбург, като всички те бяха в края на миналия сезон. Първоначално плановете на “росонерите” са били той да бъде използван в дубъла Милан Футуро, но ако не бъде взет друг централен защитник днес, може да се наложи Одогу да бъде използван в първия състав на миланския гранд.

