Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер договори защитник на Манчестър Сити, който отказа на Милан

Интер договори защитник на Манчестър Сити, който отказа на Милан

  • 1 сеп 2025 | 16:18
  • 723
  • 0

От Интер са постигнали светкавична сделка за защитника на Манчестър Сити Мануел Аканжи, който преди няколко дни отказа трансфер в Милан, съобщава Фабрицио Романо.

Споразумението е за първоначален наем на стойност 2 млн. евро, а при изпълнението на следните две условия: спечелване на титлата в Серия "А" и участие на играча в 50% от мачовете на тима, ще бъде активирана и опция на стойност 15 млн. евро за постоянния трансфер на Аканжи в Интер. Самият 30-годишен бранител също е дал своето съгласие и в крайна сметка ще заиграе в Милано с потенциален договор за четири сезона. Така швейцарският национал си тръгва от Сити точно три години след пристигането си от Борусия (Дортмунд) срещу 20 млн. евро. През този период той изигра 136 мача с 5 гола и 3 асистенции, ставайки носител на трофея в Шампионската лига и двукратен шампион в Премиър лийг.

Междувременно, от Марсилия са изпратили оферта към Интер за наем на Бенжамен Павар, като потенциалната раздяла с французина не е обвързана с пристигането на Аканжи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74386
  • 11
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 2755
  • 0
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 1874
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 1099
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1022
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 1293
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74386
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 4058
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 26113
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12800
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26456
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 3004
  • 0