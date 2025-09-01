Интер договори защитник на Манчестър Сити, който отказа на Милан

От Интер са постигнали светкавична сделка за защитника на Манчестър Сити Мануел Аканжи, който преди няколко дни отказа трансфер в Милан, съобщава Фабрицио Романо.
Споразумението е за първоначален наем на стойност 2 млн. евро, а при изпълнението на следните две условия: спечелване на титлата в Серия "А" и участие на играча в 50% от мачовете на тима, ще бъде активирана и опция на стойност 15 млн. евро за постоянния трансфер на Аканжи в Интер. Самият 30-годишен бранител също е дал своето съгласие и в крайна сметка ще заиграе в Милано с потенциален договор за четири сезона. Така швейцарският национал си тръгва от Сити точно три години след пристигането си от Борусия (Дортмунд) срещу 20 млн. евро. През този период той изигра 136 мача с 5 гола и 3 асистенции, ставайки носител на трофея в Шампионската лига и двукратен шампион в Премиър лийг.
Междувременно, от Марсилия са изпратили оферта към Интер за наем на Бенжамен Павар, като потенциалната раздяла с французина не е обвързана с пристигането на Аканжи.