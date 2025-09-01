Интер договори защитник на Манчестър Сити, който отказа на Милан

От Интер са постигнали светкавична сделка за защитника на Манчестър Сити Мануел Аканжи, който преди няколко дни отказа трансфер в Милан, съобщава Фабрицио Романо.

Споразумението е за първоначален наем на стойност 2 млн. евро, а при изпълнението на следните две условия: спечелване на титлата в Серия "А" и участие на играча в 50% от мачовете на тима, ще бъде активирана и опция на стойност 15 млн. евро за постоянния трансфер на Аканжи в Интер. Самият 30-годишен бранител също е дал своето съгласие и в крайна сметка ще заиграе в Милано с потенциален договор за четири сезона. Така швейцарският национал си тръгва от Сити точно три години след пристигането си от Борусия (Дортмунд) срещу 20 млн. евро. През този период той изигра 136 мача с 5 гола и 3 асистенции, ставайки носител на трофея в Шампионската лига и двукратен шампион в Премиър лийг.

🚨⚫️🔵 Manuel Akanji from Man City to Inter deal details.



◉ €2m loan fee and part of salary coverage.

◉ €15m buy option clause.

◉ Buy clause becomes mandatory if Akanji plays at least 50% of games and if Inter win the Serie A this season. pic.twitter.com/Xm7qVdXLM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Междувременно, от Марсилия са изпратили оферта към Интер за наем на Бенжамен Павар, като потенциалната раздяла с французина не е обвързана с пристигането на Аканжи.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille send official bid for Benjamin Pavard.



Loan until June 2026 with option to buy and salary covered. Negotiations ongoing.



Decision up to Inter. pic.twitter.com/yyhsbNYuZx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025