Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут и Арсенал играят при резултат 1:2 в мач от третия кръг на ФА Къп. Колби Бишоп откри резултата още в третата минута, но автогол на Андре Дозел доведе до изравняване в осмата минута.



Портсмут започна блестящо двубоя, а силно му начало доведе до гол. Още в третата минута добра атака завърши с удар на Конър Чарлин. Кепа го отрази, но прати топката на крака на Колби Бишоп, който откри резултата. Арсенал обаче бързо изравни играта и само пет минути по-късно изравни след ъглов удар. Защитата на домакините не се справи с центрирането на Езе и се стигна до автогол на Андре Дозел.

Помпи не се притесни от бързото изравняване и създаде нови възможности. Удар на Бишоп с глава не затрудни особено Кепа, но вратарят трябваше да се намесва малко по-късно след изстрел на Блеър. “Артилеристите” обаче също атакуваха и разликата в класите постепенно започваше да се вижда. В 25-ата минута гостите стигнаха до втория си ъглов удар в мача и това доведе до втори гол. Мартинели засече с глава центрирането на Мадуеке и тимът на Артета осъществи пълен обрат.

