  • 1 сеп 2025 | 14:59
  • 1914
  • 0
Астън Вила е близо до късна сделка за Харви Елиът

  • 1 сеп 2025 | 14:59

Астън Вила е близо до споразумение с Ливърпул за трансфера на Харви Елиът, твърди Дейвид Орнстийн от “Ди Атлетик”. Клубовете преговарят за сделка за привличане под наем със задължителна опция за закупуване в размер на минимум 35 милиона паунда. Пол Джойс от “Таймс” потвърждава информацията, а Бен Джейкъбс доуточнява, че все още има разминаване около някои детайли за структурата на сделката, но има оптимизъм, че трансферът ще бъде финализиран навреме.

Според Николо Скира халфът ще подпише договор до 2030 година с бирмингамци.

Доскоро РБ Лайпциг имаше много сериозен интерес към Елиът, който беше спряган за заместник на Чави Симонс. Уест Хам и Лийдс също бяха свързвани с 22-годишния англичанин, който в началото на лятото бе с основен принос за триумфа на младежкия отбор на Англия на Европейското първенство.

