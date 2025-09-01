Астън Вила е поредният вариант пред Санчо

От Астън Вила са се свързали с Манчестър Юнайтед за потенциален трансфер на Джейдън Санчо, съобщава “Скай Спортс”. Идеята е това да бъде наем до края на сезона.

През лятото Санчо вече се размина с преминаване в клубове като Рома, Ювентус и Бешикташ. Той изобщо не тренира с останалите от Юнайтед и със сигурност иска да напусне веднага.

През миналия сезон бившият национал на Англия беше в Челси като преотстъпен.

Астън Вила пък стартира много слабо кампанията в Премиър лийг, като има само 1 точка от три кръга.