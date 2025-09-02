Популярни
Манчестър Сити и Интер официално обявиха трансфера на Аканжи

  • 2 сеп 2025 | 11:32
Манчестър Сити официално обяви трансфера на Мануел Аканжи в Интер. Според “Скай Италия” швейцарският национал ще играе първоначално под наем за “нерадзурите”, след което грандът от Милано ще бъде задължен да го закупи. Сумата за наема е 1 милион евро, а след една година Интер ще плати още 15 милиона.

Кристъл Палас и Милан също имаха интерес към опитния централен защитник, който обаче избра финалиста от последното издание на Шампионската лига.

Манчестър Сити привлече Аканжи от Борусия (Дортмунд) през 2022 година и оттогава изигра 136 мача за “гражданите”. През миналия сезон записа 40 мача за тима на Джосеп Гуардиола във всички турнири. Аканжи спечели две титли от Премиър лийг, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство (б.ред. - в предишния му формат), ФА Къп и Къмюнити Шийлд.

