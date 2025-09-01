Милан приключи трансферната си селекция с тийнейджър с едва три мача в Бундеслигата

От Милан официално приключиха своя трансферен пазар за това лято с привличането на защитника Давид Одогу от Волфсбург за 7+3 млн. евро. Юношеският национал на Германия подписа договор за 4+1 сезона с миланския гранд, където ще носи фланелката с номер 27.

Любопитното е, че Одогу пристига в Милан след едва три мача в Бундеслигата с екипа на Волфсбург, като той ги записа в края на миналия сезон. 19-годишният централен бранител беше спешен вариант за подсилване на тази позиция, след като късните опити на клуба да привлече Мануел Аканжи от Манчестър Сити и Джо Гомес от Ливърпул се оказаха неуспешни. Така тийнейджърът се превърна в десетото и последно ново попълнение на “росонерите” през летния трансферен прозорец.