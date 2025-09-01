Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан приключи трансферната си селекция с тийнейджър с едва три мача в Бундеслигата

Милан приключи трансферната си селекция с тийнейджър с едва три мача в Бундеслигата

  • 1 сеп 2025 | 22:33
  • 502
  • 0

От Милан официално приключиха своя трансферен пазар за това лято с привличането на защитника Давид Одогу от Волфсбург за 7+3 млн. евро. Юношеският национал на Германия подписа договор за 4+1 сезона с миланския гранд, където ще носи фланелката с номер 27.

Любопитното е, че Одогу пристига в Милан след едва три мача в Бундеслигата с екипа на Волфсбург, като той ги записа в края на миналия сезон. 19-годишният централен бранител беше спешен вариант за подсилване на тази позиция, след като късните опити на клуба да привлече Мануел Аканжи от Манчестър Сити и Джо Гомес от Ливърпул се оказаха неуспешни. Така тийнейджърът се превърна в десетото и последно ново попълнение на “росонерите” през летния трансферен прозорец.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

Милан зарадва Алегри с негов любимец от периода му в Ювентус

  • 1 сеп 2025 | 21:55
  • 2370
  • 0
Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

  • 1 сеп 2025 | 21:32
  • 2352
  • 0
Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

Тен Хаг след шокиращото уволнение: Всички клубове, които ми се довериха, бяха възнаградени с трофеи

  • 1 сеп 2025 | 21:18
  • 3430
  • 3
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 4438
  • 0
Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 155938
  • 19
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 7519
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 155938
  • 19
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 34205
  • 58
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 35491
  • 36
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 7868
  • 2
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 7519
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 21:15
  • 10325
  • 0