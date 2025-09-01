Популярни
  2. Наполи
  3. Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1898
  • 0

Италианският шампион Наполи официално обяви последния си входящ трансфер за това лято, а именно привличането на нападателя Расмус Хойлунд, който пристига от Манчестър Юнайтед.

Споразумението е оформено като първоначален наем на стойност 6 млн. евро, а при класиране за Шампионската лига през следващия сезон Наполи ще бъде задължен да купи 22-годишния Хойлунд срещу още 44 млн. За играча пък е подготвен потенциален договор за общо 6 години при заплата от 5 млн. евро на сезон.

Така датският национал ще се завърне в Серия "А", където направи име с екипа на Аталанта. Именно оттам Юнайтед го привлече за около 78 млн. евро преди две години. С екипа на “червените дяволи” Хойлунд записа 95 мача с 26 гола и 6 асистенции.

