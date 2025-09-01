Популярни
»

Гледай на живо

Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул договори и последната си голяма цел

Ливърпул договори и последната си голяма цел

  • 1 сеп 2025 | 17:44
  • 3248
  • 1
Ливърпул договори и последната си голяма цел

Ливърпул и Кристъл Палас са постигнали договорка за трансфера на капитана на “орлите” Марк Геи. Мърсисайдци ще платят за централния бранител 35 милиона паунда плюс 10% от евентуална негова бъдеща продажба. Самият играч вече е получил разрешение да премине медицински прегледи. Дейвид Орнстийн информира, че това ще се случи в Лондон, за да не се губи повече време.

Геи ще подпише договор до 2030 година. Неговият контракт с Палас изтичаше през следващото лято и тъй като не пожела да преподпише, клубът се оказа принуден да го продаде за по-ниска трансферна сума, за да не го изгуби без пари през следващото лято. През януари от "Селхъртс Парк" отказаха оферта от 70 милиона паунда от Тотнъм за английския национал. Нюкасъл също бе готов да плати толкова преди година. Геи вчера изигра последния си мач с екипа на Кристъл Палас, като дори отбеляза страхотен гол при победата над Астън Вила.

Така Ливърпул ще успее в последния ден на летния трансферен прозорец да привлече и Александър Исак, и Марк Геи. За първия шампионите ще платят на Нюкасъл 125 милиона паунда. Общо шампионите инвестираха над 440 милиона паунда за нови играчи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93939
  • 12
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 5239
  • 3
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 4791
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 2138
  • 1
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1731
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 2121
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93939
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 5101
  • 6
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 18196
  • 20
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 14931
  • 1
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 28929
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
  • 4308
  • 0