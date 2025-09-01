Ливърпул договори и последната си голяма цел

Ливърпул и Кристъл Палас са постигнали договорка за трансфера на капитана на “орлите” Марк Геи. Мърсисайдци ще платят за централния бранител 35 милиона паунда плюс 10% от евентуална негова бъдеща продажба. Самият играч вече е получил разрешение да премине медицински прегледи. Дейвид Орнстийн информира, че това ще се случи в Лондон, за да не се губи повече време.

Геи ще подпише договор до 2030 година. Неговият контракт с Палас изтичаше през следващото лято и тъй като не пожела да преподпише, клубът се оказа принуден да го продаде за по-ниска трансферна сума, за да не го изгуби без пари през следващото лято. През януари от "Селхъртс Парк" отказаха оферта от 70 милиона паунда от Тотнъм за английския национал. Нюкасъл също бе готов да плати толкова преди година. Геи вчера изигра последния си мач с екипа на Кристъл Палас, като дори отбеляза страхотен гол при победата над Астън Вила.

Така Ливърпул ще успее в последния ден на летния трансферен прозорец да привлече и Александър Исак, и Марк Геи. За първия шампионите ще платят на Нюкасъл 125 милиона паунда. Общо шампионите инвестираха над 440 милиона паунда за нови играчи.

🚨 BREAKING: Liverpool agree deal to sign Marc Guehi from Crystal Palace, here we go!



Deal in place for fee over £35m plus 10% sell-on clause included in the package.



Guehi agreed personal terms with Liverpool one month ago, now all done.



One more move by Richard Hughes. ♟️ pic.twitter.com/y1JhjCLCvJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025