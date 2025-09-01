Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Популярни
  1 сеп 2025
Очакваният от всички трансфер на Александър Исак от Нюкасъл в Ливърпул е сигурен и ще стане факт до броени часове. Фабрицио Романо потвърждава, че той ще е на стойност 130 млн. паунда, което ще е нов рекорд за Премиър лийг. Самият нападател ще се обвърже с шампионите за шест сезона.

По-късно шведският национал ще се яви за медицински тестове.

Нюкасъл ще получи 125 млн. от сумата, а останалите 5 млн. ще бъдат изплатени на предишните клубове на Исак като солидарни плащания.

Тази сделка ще постави нов трансферен рекорд във Висшата лига, като ще надмине плащането на Челси от 106 млн. паунда за Енцо Фернандес на Бенфика през януари 2023 г. Покупката на Флориан Виртц от Байер (Леверкузен) от страна на Ливърпул по-рано това лято възлезе на общ пакет от 116 млн. паунда – със 100 млн. като първоначална сума и 16 млн. под формата на потенциални бонуси.

Днес затваря пазарът в Англия и редица други водещи шампионати, което означава, че денят ще е повече от интересен.

