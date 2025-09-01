Трансферът на Исак в Ливърпул е все по-вероятен - Нюкасъл се разбра с Брентфорд за Уиса

Трансферната драма, свързана с Брентфорд, Нюкасъл и Ливърпул, продължава да се разплита в последния ден от прозореца. Новината е, че Брентфорд и Нюкасъл са постигнали разбирателство за нападателя на “пчеличките” Йоан Уиса. Това е и още едно потвърждение за рекордната продажба на Александър Исак в Ливърпул, която ще стане факт по-късно през деня.

Според информациите Нюкасъл ще плати за 28-годишния нападател от ДР Конго сума, която може да достигне до 55 млн. паунда, заедно с включените възможни бонуси. Той ще премине задължителните медицински прегледи по-късно днес. Самият играч използва социалните мрежи вчера, за да поиска да бъде продаден при “свраките”.

Само преди няколко дни пък Нюкасъл взе още един нападател - големия германски талант Ник Волтемаде, който дойде от Щутгарт за рекордните близо 80 млн. евро.

28-годишният Уиса играе за Брентфорд от 2021 г. след трансфера си в Лориен. Той вкара за “пчеличките” 49 гола и даде 13 асистенции в 149 мача.

