Има сделка: Манчестър Сити и ПСЖ се разбраха за Донарума

  • 1 сеп 2025 | 11:11
  • 2563
  • 1

Манчестър Сити и Пари Сен Жермен се разбраха за трансфера на италианския национал Джанлуиджи Донарума, съобщават Фабрицио Романо и медиите на Острова. Очаква се стражът да премине в Англия да е за фиксирана сума между 30 и 35 млн. евро.

Фенербахче ще е новият клуб на Едерсон
Фенербахче ще е новият клуб на Едерсон

26-годишният страж ще премине при “гражданите” с дългосрочен договор, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес. Те ще бъдат в Италия, а след паузата за националните отбори вратарят ще пътува до Англия.

Трансферът ще стане факт, след като днес стана ясно, че стражът на Ман Сити Едерсон ще премине във Фенербахче.

Донарума бе важна част от записалия исторически требъл тим на ПСЖ през миналия сезон, но сегашният му конракт бе до 2026 г. Нежеланието му да подпише нов договор с французите и привличането на нов вратар в лицето на Люка Шевалие направиха положението му трудно, като той дори няма записан мач през този сезон. Така и в крайна сметка се стига до трансфера.

Донарума записа 161 мача за ПСЖ, в които допусна 156 гола и запази 56 чисти мрежи.

Снимки: Imago

