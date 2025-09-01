Има сделка: Манчестър Сити и ПСЖ се разбраха за Донарума

Манчестър Сити и Пари Сен Жермен се разбраха за трансфера на италианския национал Джанлуиджи Донарума, съобщават Фабрицио Романо и медиите на Острова. Очаква се стражът да премине в Англия да е за фиксирана сума между 30 и 35 млн. евро.

26-годишният страж ще премине при “гражданите” с дългосрочен договор, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес. Те ще бъдат в Италия, а след паузата за националните отбори вратарят ще пътува до Англия.

🚨💣 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹



Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.



Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Трансферът ще стане факт, след като днес стана ясно, че стражът на Ман Сити Едерсон ще премине във Фенербахче.

Донарума бе важна част от записалия исторически требъл тим на ПСЖ през миналия сезон, но сегашният му конракт бе до 2026 г. Нежеланието му да подпише нов договор с французите и привличането на нов вратар в лицето на Люка Шевалие направиха положението му трудно, като той дори няма записан мач през този сезон. Така и в крайна сметка се стига до трансфера.

🚨🔵⚪️ Gigio Donnarumma now set to undergo his medical in Italy after deal done between all parties.



He will arrive in Manchester after the international break, but all done and sealed with #MCFC. pic.twitter.com/sZ8pjWR43T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Донарума записа 161 мача за ПСЖ, в които допусна 156 гола и запази 56 чисти мрежи.

Снимки: Imago