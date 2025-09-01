Челси и Байерн започнаха наново преговорите за Джаксън

Популярни
  • 1 сеп 2025 | 13:09
  • 362
  • 0
Байерн (Мюнхен) и Челси са започнали отново преговори за евентуалния трансфер на Николас Джаксън в германския гранд, предаде “Скай Германия”. Още в събота нападателят кацна в баварската столица с план да подпише договор, според който да бъде преотстъпен за една година. По същото време обаче “сините” играеха с Фулъм и новият им таран Лиъм Делап се контузи. Това принуди клуба от “Стамфорд Бридж” да спре сделката.

От Челси дори казаха на Джаксън да се прибира обратно, но той отказа да го направи и в момента продължава да стои в Мюнхен.

Отделно Байерн има интерес и към Адемола Луукман от Аталанта, но няма индикации за движение по евентуален негов трансфер.

