Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Все пак Манчестър Юн и Бетис се разбраха за Антони

Все пак Манчестър Юн и Бетис се разбраха за Антони

  • 1 сеп 2025 | 10:12
  • 535
  • 0
Все пак Манчестър Юн и Бетис се разбраха за Антони

След цяло лято преговори Манчестър Юнайтед и Бетис все пак се разбрали за оставането на Антони в испанския клуб. Според “Атлетик” бразилецът ще бъде продаден за 25 млн. евро + 50% от сумата от последващ трансфер.

Антони изкара миналата пролет в клуба от Ла Лига, където показа съвсем различно ниво от това, с което заслужи много критики на “Олд Трафорд”. По тази причина самият футболист държеше да остане за постоянно в Бетис.

Допреди няколко дни беше сигурно, че Юнайтед и “вердибланкос” са си стиснали ръцете при въпросните условия, но след това испанците оттеглиха офертата си. Всичко по трансфера трябва да бъде финализирано днес, като пазарът в Испания затваря час след полунощ българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

  • 1 сеп 2025 | 09:34
  • 6735
  • 1
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 8483
  • 4
Здравко Димитров с гол за ценен успех на Бодрумспор

Здравко Димитров с гол за ценен успех на Бодрумспор

  • 1 сеп 2025 | 08:51
  • 1420
  • 0
Форест взе вратаря на носителя на Копа Либертадорес

Форест взе вратаря на носителя на Копа Либертадорес

  • 1 сеп 2025 | 08:11
  • 2356
  • 1
Слот: Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал

Слот: Трябва да си страхотен, когато играеш срещу Арсенал

  • 1 сеп 2025 | 07:45
  • 3830
  • 4
Десподов с цял мач при победа на ПАОК

Десподов с цял мач при победа на ПАОК

  • 1 сеп 2025 | 06:10
  • 2531
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 2514
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 8483
  • 4
Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

Пазарът затваря днес: Мартинес поиска трансфер в Манчестър Юн, Ювентус с нов нападател

  • 1 сеп 2025 | 09:34
  • 6735
  • 1
Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

Висенте дел Боске: Стоичков и Пенев бяха фантастични, всички в Бетис помнят Трифон Иванов

  • 1 сеп 2025 | 09:38
  • 2396
  • 2
Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

Ден 6 на ЕвроБаскет: Нова доза суперсблъсъци

  • 1 сеп 2025 | 07:24
  • 5225
  • 0
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 46094
  • 272