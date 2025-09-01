Все пак Манчестър Юн и Бетис се разбраха за Антони

След цяло лято преговори Манчестър Юнайтед и Бетис все пак се разбрали за оставането на Антони в испанския клуб. Според “Атлетик” бразилецът ще бъде продаден за 25 млн. евро + 50% от сумата от последващ трансфер.

Антони изкара миналата пролет в клуба от Ла Лига, където показа съвсем различно ниво от това, с което заслужи много критики на “Олд Трафорд”. По тази причина самият футболист държеше да остане за постоянно в Бетис.

Допреди няколко дни беше сигурно, че Юнайтед и “вердибланкос” са си стиснали ръцете при въпросните условия, но след това испанците оттеглиха офертата си. Всичко по трансфера трябва да бъде финализирано днес, като пазарът в Испания затваря час след полунощ българско време.