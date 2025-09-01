Атлетико Мадрид се подсили с пореден аржентинец, който дойде от Ювентус

От Атлетико Мадрид официално обявиха привличането на крилото Николас Гонсалес, който пристига под наем от Ювентус. Така 27-годишният играч се превърна в шестия аржентинец в състава на Диего Симеоне.

Сделката е оформена като първоначално преотстъпване на стойност 1 млн. евро и още 1 млн. под формата на бонуси. При осъществяването на определени условия трансферът ще се превърне в постоянен срещу още 32 млн. евро. По този начин Гонсалес напуска торинския гранд само година след пристигането си от Фиорентина. Крилото така и не успя да оправдае големите очаквания към себе си, след като се отчете с едва пет гола и четири асистенции в общо 40 срещи. За националния отбор на Аржентина пък футболистът има 43 двубоя с 6 попадения и 3 голови паса.

Nico is red and white ❤️🤍 pic.twitter.com/mXbsrK2ELA — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 1, 2025