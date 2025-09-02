Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай привлече вратаря на турския национален отбор Угурджан Чакър от Трабзонспор срещу 33 милиона евро плюс 3 милиона под формата на бонуси.

Чакър е възпитаник на клуба от Трабзон. През миналия сезон той изигра 32 мача в турското първенство, като в 13 от тях не допусна гол.

Стражът беше и капитан на тима от черноморския град, с който спечели титлата в турското първенство през 2022 година. Той е носител и на Купата и Суперкупата на Турция.

Сумата, която Трабзонспор ще получи, е рекордна в историята на клуба.