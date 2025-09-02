Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

  • 2 сеп 2025 | 04:14
  • 272
  • 0
Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай привлече вратаря на турския национален отбор Угурджан Чакър от Трабзонспор срещу 33 милиона евро плюс 3 милиона под формата на бонуси.

Чакър е възпитаник на клуба от Трабзон. През миналия сезон той изигра 32 мача в турското първенство, като в 13 от тях не допусна гол.

Стражът беше и капитан на тима от черноморския град, с който спечели титлата в турското първенство през 2022 година. Той е носител и на Купата и Суперкупата на Турция.

Сумата, която Трабзонспор ще получи, е рекордна в историята на клуба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 209
  • 0
Каляри ще чака голове от Белоти

Каляри ще чака голове от Белоти

  • 2 сеп 2025 | 03:22
  • 268
  • 0
Валенсия се уреди с аржентински национал

Валенсия се уреди с аржентински национал

  • 2 сеп 2025 | 03:08
  • 333
  • 0
Марсилия върна Павар в Лига 1

Марсилия върна Павар в Лига 1

  • 2 сеп 2025 | 02:55
  • 343
  • 0
Дзаниоло не беше единствената късна придобивка на Удинезе

Дзаниоло не беше единствената късна придобивка на Удинезе

  • 2 сеп 2025 | 02:41
  • 352
  • 0
Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

Официално: Джейми Варди ще играе в Серия "А"

  • 2 сеп 2025 | 01:43
  • 900
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

Трансферният прозорец затвори, вижте всички значими сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 174483
  • 46
Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

Големият трансфер е факт: Исак е футболист на Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 23:37
  • 9281
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 41329
  • 41
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 11327
  • 9
Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

Ден 6 на ЕвроБаскет, ето какво се случи

  • 1 сеп 2025 | 23:26
  • 12479
  • 0
Ден 9 на US Open: Анисимова срещу Хадад Мая

Ден 9 на US Open: Анисимова срещу Хадад Мая

  • 2 сеп 2025 | 02:10
  • 7475
  • 0