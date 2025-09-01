Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Манчестър Сити пуска Гюндоган в Галатасарай

Манчестър Сити пуска Гюндоган в Галатасарай

  • 1 сеп 2025 | 19:10
  • 1104
  • 2
Манчестър Сити пуска Гюндоган в Галатасарай

Галатасарай и Манчестър Сити са постигнали споразумение за трансфера на Илкай Гюндоган. Според Фабрицио Романо “гражданите” са дали своето разрешение за тази сделка, а германецът в момента договоря личните си условия. Флориан Плетенберг информира, че на Гюндоган е предложена заплата от 5 милиона евро чисто.

34-годишният футболисти ще подпише договор до лятото на 2027-а с опция за допълнителни 12 месеца.

Гюндоган преди година се завърна на “Етихад”, след като прекрати преждевременно престоя си в Барселона. През миналия сезон той изигра общо 54 мача във всички турнири, но през тази кампания няма нито една записана минута в първите три мача в Премиър лийг. На Световното клубно първенство взе участие и в четирите срещи на "гражданите" като отбеляза и два гола. Той има договор с Манчестър Сити до следващото лято.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 18:18
  • 111235
  • 12
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 6801
  • 5
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 6154
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 2657
  • 1
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 2117
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 2614
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 18:18
  • 111235
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 15531
  • 35
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 25223
  • 24
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 17280
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 31595
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
  • 6501
  • 0