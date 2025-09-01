Манчестър Сити пуска Гюндоган в Галатасарай

Галатасарай и Манчестър Сити са постигнали споразумение за трансфера на Илкай Гюндоган. Според Фабрицио Романо “гражданите” са дали своето разрешение за тази сделка, а германецът в момента договоря личните си условия. Флориан Плетенберг информира, че на Гюндоган е предложена заплата от 5 милиона евро чисто.

34-годишният футболисти ще подпише договор до лятото на 2027-а с опция за допълнителни 12 месеца.

Гюндоган преди година се завърна на “Етихад”, след като прекрати преждевременно престоя си в Барселона. През миналия сезон той изигра общо 54 мача във всички турнири, но през тази кампания няма нито една записана минута в първите три мача в Премиър лийг. На Световното клубно първенство взе участие и в четирите срещи на "гражданите" като отбеляза и два гола. Той има договор с Манчестър Сити до следващото лято.

