Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално обяви привличането на бившия централен защитник на Манчестър Юнайтед Виктор Линдельоф. Шведът напусна “червените дяволи” през юни, когато изтече договора му, след осем години в клуба и 284 мача. Бирмингамци го привличат като свободен агент с договор за 2+1 години.

Интерес към 31-годишния швед имаха и Фиорентина и Байер (Леверкузен), но той предпочете да остане в Премиър лийг.

"Това е огромен клуб. Бях изключително развълнуван, когато чух, че Астън Вила ме иска. Много съм щастлив да бъда част от този футболен клуб. Надявам се, че мога да помогна на по-младите играчи с моя опит и да покажа качеството, което мога да демонстрирам на терена", заяви Линдельоф.

Астън Вила е доста активен в последния ден на летния трансферен прозорец, като клубът преговаря за Джейдън Санчо от Манчестър Юнайтед и Харви Елиът от Ливърпул.