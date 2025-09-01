Астън Вила официално представи Линдельоф

Популярни
  1 сеп 2025
Астън Вила официално обяви привличането на бившия централен защитник на Манчестър Юнайтед Виктор Линдельоф. Шведът напусна “червените дяволи” през юни, когато изтече договора му, след осем години в клуба и 284 мача. Бирмингамци го привличат като свободен агент с договор за 2+1 години.

Интерес към 31-годишния швед имаха и Фиорентина и Байер (Леверкузен), но той предпочете да остане в Премиър лийг.

"Това е огромен клуб. Бях изключително развълнуван, когато чух, че Астън Вила ме иска. Много съм щастлив да бъда част от този футболен клуб. Надявам се, че мога да помогна на по-младите играчи с моя опит и да покажа качеството, което мога да демонстрирам на терена", заяви Линдельоф.

Астън Вила е доста активен в последния ден на летния трансферен прозорец, като клубът преговаря за Джейдън Санчо от Манчестър Юнайтед и Харви Елиът от Ливърпул.

