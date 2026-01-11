Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10915
  • 9

Световните вицешампиони с България Александър Николов и Симеон Николов от следващия сезон ще играят заедно в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), научи Sportal.bg.

Преди дни старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обяви, че Лучано Де Чеко ще замени Симеон Николов в отбора, ако той напусне.

Към момента е ясно, че аржентинският магьосник Лучано Де Чеко вече е подписал договор с Локомотив (Новосибирск) за следващия сезон.

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко
Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Италианският разпределител на Лубе Матия Бонифанте, пък вече е сигурно ново попълнение на руския гранд Зенит (Санкт Петербург), научи Sportal.bg.

Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!
Алекс Николов в Twitch: Лубе излъга за случая с Пория!

При така създалата се ситуаци се очаква съвсем скоро от Кучине Лубе (Чивитанова) да обявят официално, че привличат 19-годишният разпределител Симеон Николов.

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Така Алекс и Мони Николови ще играят отново заедно в един клуб, след като за последно това го правиха в родния Левски София.

