Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Световните вицешампиони с България Александър Николов и Симеон Николов от следващия сезон ще играят заедно в италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова), научи Sportal.bg.

Преди дни старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обяви, че Лучано Де Чеко ще замени Симеон Николов в отбора, ако той напусне.

Към момента е ясно, че аржентинският магьосник Лучано Де Чеко вече е подписал договор с Локомотив (Новосибирск) за следващия сезон.

Италианският разпределител на Лубе Матия Бонифанте, пък вече е сигурно ново попълнение на руския гранд Зенит (Санкт Петербург), научи Sportal.bg.

При така създалата се ситуаци се очаква съвсем скоро от Кучине Лубе (Чивитанова) да обявят официално, че привличат 19-годишният разпределител Симеон Николов.

Така Алекс и Мони Николови ще играят отново заедно в един клуб, след като за последно това го правиха в родния Левски София.