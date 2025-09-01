Наполи си върна крило от шампионския състав на Спалети

От Наполи официално обявиха завръщането в клуба на крилото Елиф Елмас, който пристига от РБ Лайпциг. Сделката е оформена като наем на стойност 2 млн. евро с опция за постоянен трансфер за още 16 млн.

По този начин националът на Северна Македония ще започне своя втори престой в Наполи. Първият му период в клуба беше от лятото на 2019-а до края на 2023 година. През това време Елмас записа общо 189 мача с 19 гола и 11 асистенции, като беше част от състава, който спечели Скудетото под ръководството на Лучано Спалети преди две години. От друга страна, РБ Лайпциг го купи именно от неаполитанците срещу 24 млн. евро, но 25-годишният футболист така и не се наложи в германския тим, записвайки едва 363 игрови минути в 22 срещи. Затова през тази пролет той беше преотстъпен на Торино, където изигра 13 двубоя с 4 попадения.

Междувременно, Наполи продаде 24-годишния десен бек Алесандро Дзаноли на Удинезе. Споразумението е на стойност 5+1 млн. евро, като договорът на играча е за пет сезона.

Снимки: Gettyimages