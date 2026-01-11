Манчестър Юнайтед излиза срещу Брайтън в опит да спасява сезона

Манчестър Юнайтед и Брайтън ще се изправят един срещу друг в мач от ФА Къп за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 11 януари 2026 г. с начален час 18:30. Срещата ще се проведе на легендарния стадион "Олд Трафорд", дома на "червените дяволи". Двата отбора ще се борят за продължаване в следващата фаза на най-стария футболен турнир в света.

Манчестър Юнайтед идва в този двубой след серия от три последователни равенства в Премиър лийг. "Червените дяволи" завършиха 2:2 с Бърнли на 7 януари, преди това 1:1 с Лийдс на 4 януари и 1:1 с Уулвърхамптън на 30 декември. Единствената им победа в последните пет мача дойде срещу Нюкасъл с 1:0 на 26 декември, а преди това загубиха от Астън Вила с 2:1 на 21 декември. Брайтън също показва непостоянна форма, като в последните си пет мача има една победа, три равенства и една загуба. "Чайките" завършиха 1:1 с шампионите от Манчестър Сити на 7 януари, преди това победиха Бърнли с 2:0 на 3 януари и завършиха 2:2 с Уест Хам на 30 декември. Загубата им дойде от Арсенал с 2:1 на 27 декември, а преди това завършиха 0:0 със Съндърланд на 20 декември.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Брайтън има лек превес с три победи срещу две за Манчестър Юнайтед. Последната среща между тях се състоя на 25 октомври 2025 г. в Премиър лийг, когато Манчестър Юнайтед спечели с убедителното 4:2 на "Олд Трафорд". Преди това, на 19 януари 2025 г., Брайтън триумфира с 3:1 отново на "Олд Трафорд". На 24 август 2024 г. "чайките" победиха с 2:1 на своя стадион.

На 19 май 2024 г. Манчестър Юнайтед спечели с 2:0 като гост, а на 16 септември 2023 г. Брайтън отново победи на "Олд Трафорд" с 3:1. Интересно е, че в три от последните пет срещи, Брайтън е успял да победи Юнайтед на техния стадион, което показва, че "чайките" се чувстват комфортно на "Театъра на мечтите".