  3. Милан се разбра с Марсилия и връща Рабио в Серия А

Милан се разбра с Марсилия и връща Рабио в Серия А

  • 1 сеп 2025 | 11:49
  • 154
  • 0

Милан постигна договорка с Марсилия за полузащитника Адриен Рабио, съобщават медиите в Италия и Франция.

30-годишният халф ще премине на “Сан Сиро” за сума от общо около 10 млн. евро. Той ще се подложи на задължителните медицински прегледи в Милано днес и ако всичко е наред, ще подпише договор за 4 години.

Така французинът ще се завърне в Серия А, след като изкара 5 години в Ювентус в периода 2019 - 2024 г. За преминаването му в Милан изрично е настоявал новият треньор на Милан и бивш наставник на “старата госпожа” Макс Алегри, който познава добре качествата му.

Рабио иначе премина в Марсилия през 2024 г. от “бианконерите” със свободен трансфер. Той бе със сериозен принос за класирането на тима в Шампионската лига, като изигра за френския тим 32 мача, в които вкара 10 гола и даде 6 асистенции.

Рабио обаче изпадна в немилост в началото на сезона, след като се сби със съотборника си Джонатан Роу след загубата на ОМ от Рен. След изцепката им и двамата бяха поставени в трансферната листа. Впрочем Рабио може да се срещне съвсем скоро с другия побойник, след като Роу премина в друг италиански тим - Болоня. Двата отбора се срещат веднага след паузата за националните отбори - още на 14 септември.

Снимки: Imago

