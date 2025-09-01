Пиза прати Мерт Дурмуш в бивш отбор на Валери Божинов

Новакът в Серия "А" Пиза преотстъпи българския талант Мерт Дурмуш на Тернана. Младежкият национал ще остане в третодивизионния тим до края на сезона.

Дурмуш е юноша на Литекс, а през 2023 година подписа с италианския Санкаталдезе. След 22 мача и 5 гола крилото напусна отбора от Серия "D" в посока Пиза, но веднага беше пратен под наем в Сестри Леванте от Серия "C". Там Дурмуш продължи да прогресира, като изигра 30 мача, отбеляза 4 гола и направи 3 асистенции.

През лятото българинът се върна в Пиза, който спечели промоция за елита. Старши треньорът Алберто Джилардино гласува доверие на Дурмуш и той взе участие в няколко от контролите на тима, но така и не записа официален дебют.

Тернана започна сезона с две поредни загуби и още няма отбелязан гол. Преди няколко години в отбора от "Либеро Либерати" игра Валери Божинов.

Следвай ни:

Снимки: Imago