Съставите на Фиорентина и Милан, Фюлкруг дебютира като титуляр

Отборите на Фиорентина и Милан излизат един срещу друг на “Артемио Франки” в двубоя помежду си от 20-ия кръг на Серия "А".

Милан и Фиорентина в битка от двата края на таблицата

Масимилиано Алегри е предприел цели шест промени сред титулярите си след равенството 1:1 с Дженоа. В отбрана наказаният Фикайо Томори е заменен от Кони Де Винтер. В халфовата линия единственият, който си е запазил мястото, е десният халф-бек Алексис Салемакерс. Така в центъра на терена ще играят Рубен Лофтъс-Чийк, Ардон Яшари и Самуеле Ричи вместо Юсуф Фофана, получилия почивка Лука Модрич и контузения Адриен Рабио, а за ляв халф-бек е предпочетен Первис Еступинян пред Давиде Бартезаги. В атака Никлас Фюлкруг дебютира като титуляр, замествайки Рафаел Леао, като по този начин ще си партнира с Кристиан Пулишич. Гостите пък са подредени в 4-1-4-1 с Мойс Кийн като централен нападател.

Team news from Florence 🗞️



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/JrSRMS2rQj — AC Milan (@acmilan) January 11, 2026

Фиорентина: Де Хеа, Додо, Комуцо, Понграчич, Госенс, Фаджоли, Паризи, Мандрагора, Ндур, Гудмундсон, Кийн



Милан: Менян, Де Винтер, Габия, Павлович, Салемакерс, Лофтъс-Чийк, Яшари, Ричи, Еступинян, Фюлкруг, Пулишич

Снимки: Gettyimages