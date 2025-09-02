Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Популярни
Клубовете от Премиър лийг поставиха рекорд по отношение на инвестициите за нови играчи, направени през летния трансферен прозорец. Според “Би Би Си”, позовавайки се на цифрите на сайта FootballTransfers.com, 20-те клуба от елита на Англия са похарчили общо 3,087 милиарда паунда, което е значително повече от вложенията през миналото лято, които възлизаха на 1,96 милиарда. Отборите от Серия “А”, Ла Лига, Бундеслигата и Лига 1 общо са похарчили по-малко от тези от Висшата лига.

Абсолютен рекорд постави Ливърпул, който въпреки че не успя да завърши трансфер на Марк Геи, инвестира около 415 милиона паунда. Това е нов рекорд за харчове от един клуб в рамките на един трансферен прозорец. Мърсисайдци подобриха предишното постижение на Челси от 2023 година (400 милиона паунда).

“Сините” от Лондон поставиха друг рекорд, след като събраха 288 милиона паунда от продажби през това лято. Така, въпреки че клубът от “Стамфорд Бридж” отново направи сериозна селекция, нетният баланс на Челси от този трансферен прозорец е дори положителен с три милиона паунда отгоре.

Ливърпул също получи доста пари от изходящи трансфери, така че мърсисайдци не са на първо място по нетни разходи въпреки рекордната селекция. Според данните от посочения източник “червените” са с нетен разход от 228 милиона паунда. Първенец по нетни разходи е Арсенал с 246 милиона паунда.

Ето и данните на “Скай спортс”, при които има леко разминаване в цифрите, но описаните тенденции са същите:

