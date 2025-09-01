Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Фенербахче представи Асенсио

Фенербахче представи Асенсио

  • 1 сеп 2025 | 20:51
  • 861
  • 0
Фенербахче представи Асенсио

Фенербахче официално обяви трансфера на Марко Асенсио от Пари Сен Жермен. По непотвърдена информация сделката е на стойност 7,5 милиона евро плюс бонуси, а испанецът ще подпише договор за 3+1 години.

“Много съм щастлив да съм тук. Нямам търпение да играя пред нашите фенове на този стадион. Казаха ми, че тук има страхотна атмосфера. Искам да се присъединя към отбора и да тренирам със съотборниците си. Преди всичко, благодаря ви много за интереса към мен. Получих много съобщения от нашите фенове. Надявам се да им върна любовта, която показаха, като постигнем заедно големи успехи”, заяви Асенсио, който ще играе с №21 в новия си клуб.

Бившият футболист на Реал Мадрид игра последните шест месеца от миналия сезон в Астън Вила под наем. Испанецът реализира 8 гола и направи една асистенция в 21 мача за отбора във всички турнири.Бирмингамци имаха планове да се опитат да го задържат за постоянно, но така и не стигнаха до споразумение с ПСЖ.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 134299
  • 14
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 8009
  • 6
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 6963
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 3030
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 2436
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 3013
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 134299
  • 14
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 25463
  • 48
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 30829
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 4141
  • 1
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1879
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 21:15
  • 8157
  • 0