Фенербахче представи Асенсио

Фенербахче официално обяви трансфера на Марко Асенсио от Пари Сен Жермен. По непотвърдена информация сделката е на стойност 7,5 милиона евро плюс бонуси, а испанецът ще подпише договор за 3+1 години.

“Много съм щастлив да съм тук. Нямам търпение да играя пред нашите фенове на този стадион. Казаха ми, че тук има страхотна атмосфера. Искам да се присъединя към отбора и да тренирам със съотборниците си. Преди всичко, благодаря ви много за интереса към мен. Получих много съобщения от нашите фенове. Надявам се да им върна любовта, която показаха, като постигнем заедно големи успехи”, заяви Асенсио, който ще играе с №21 в новия си клуб.

Бившият футболист на Реал Мадрид игра последните шест месеца от миналия сезон в Астън Вила под наем. Испанецът реализира 8 гола и направи една асистенция в 21 мача за отбора във всички турнири.Бирмингамци имаха планове да се опитат да го задържат за постоянно, но така и не стигнаха до споразумение с ПСЖ.