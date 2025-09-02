Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Официално: Донарума е новият вратар на Манчестър Сити

Официално: Донарума е новият вратар на Манчестър Сити

  • 2 сеп 2025 | 12:29
  • 759
  • 0
Официално: Донарума е новият вратар на Манчестър Сити

Манчестър Сити официално обяви привличането на Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен. “Гражданите” ще платят за италианския вратар 26 милиона паунда, а той ще носи фланелка с №99. Донарума подписа договор за 5+1 години.

Това е вторият вратар, когото Сити привлича през това лято, след като по-рано бе купен и Джеймс Трафърд, който започна като титуляр в първите три мача на отбора от началото на този сезон.

“Гражданите” пък продадоха досегашния си №1 Едерсон от Фенербахче за 12 милиона паунда.

Манчестър Сити и Фенербахче потвърдиха официално за трансфера на Едерсон
Манчестър Сити и Фенербахче потвърдиха официално за трансфера на Едерсон

Донарума е седмото и последно ново попълнения на тима на Джосеп Гуардиола за това лято. 26-годишният италианец изигра 161 мача за Пари Сен Жермен и имаше основен принос за спечеления трофей в Шампионската лига през миналия сезон. Той обаче първо отказа да подпише нов договор с парижани, а след това Луис Енрике го извади от състава преди мача за Суперкупата на Европа с Тотнъм, като заяви, че иска друг тип вратар.

“Да подпиша с Манчестър Сити е толкова специален и горд момент за мен. Присъединявам се към отбор, пълен с таланти от световна класа и воден от един от най-великите мениджъри в историята на футбола - Пеп Гуардиола. Това е клуб, към който всеки играч в световния футбол би искал да се присъедини. Възхищавам се да гледам Манчестър Сити от много години, така че сега да мога да играя за клуба е огромна чест и привилегия. Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници, персонала и феновете. Да играя ма „Етихад“ ще бъде много, много специално за мен. Много съм развълнуван за това, което ми предстои, и мога да обещая, че ще дам абсолютно всичко, за да се опитам да помогна на клуба да постигне още по-голям успех”, заяви Донарума през сайта на Манчестър Сити.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

Севиля официално върна Алексис Санчес в Ла Лига

  • 2 сеп 2025 | 09:53
  • 998
  • 0
Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

Нюкасъл взе Йоан Уиса секунди преди затварянето на пазара

  • 2 сеп 2025 | 07:33
  • 2268
  • 0
Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

Фулъм добави офанзивна мощ с Чуквуезе и бразилец от Шахтьор (Д)

  • 2 сеп 2025 | 06:16
  • 1405
  • 0
"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

"Жозе Алваладе" ще е домакин на Благотворителния мач на легендите с участието на Стоичков и Балъков

  • 2 сеп 2025 | 05:58
  • 1171
  • 0
Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

Галатасарай плати 33 млн. евро за вратаря на Трабзонспор

  • 2 сеп 2025 | 04:14
  • 4196
  • 0
Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

Силен мач на Милен Желев, но Оцелул не можа да надвие един от аутсайдерите

  • 2 сеп 2025 | 03:39
  • 1362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 5111
  • 0
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 962
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 197171
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 4130
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 4790
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1957
  • 0