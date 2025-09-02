Официално: Донарума е новият вратар на Манчестър Сити

Манчестър Сити официално обяви привличането на Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен. “Гражданите” ще платят за италианския вратар 26 милиона паунда, а той ще носи фланелка с №99. Донарума подписа договор за 5+1 години.

Това е вторият вратар, когото Сити привлича през това лято, след като по-рано бе купен и Джеймс Трафърд, който започна като титуляр в първите три мача на отбора от началото на този сезон.

“Гражданите” пък продадоха досегашния си №1 Едерсон от Фенербахче за 12 милиона паунда.

Донарума е седмото и последно ново попълнения на тима на Джосеп Гуардиола за това лято. 26-годишният италианец изигра 161 мача за Пари Сен Жермен и имаше основен принос за спечеления трофей в Шампионската лига през миналия сезон. Той обаче първо отказа да подпише нов договор с парижани, а след това Луис Енрике го извади от състава преди мача за Суперкупата на Европа с Тотнъм, като заяви, че иска друг тип вратар.

“Да подпиша с Манчестър Сити е толкова специален и горд момент за мен. Присъединявам се към отбор, пълен с таланти от световна класа и воден от един от най-великите мениджъри в историята на футбола - Пеп Гуардиола. Това е клуб, към който всеки играч в световния футбол би искал да се присъедини. Възхищавам се да гледам Манчестър Сити от много години, така че сега да мога да играя за клуба е огромна чест и привилегия. Нямам търпение да се запозная с новите си съотборници, персонала и феновете. Да играя ма „Етихад“ ще бъде много, много специално за мен. Много съм развълнуван за това, което ми предстои, и мога да обещая, че ще дам абсолютно всичко, за да се опитам да помогна на клуба да постигне още по-голям успех”, заяви Донарума през сайта на Манчестър Сити.