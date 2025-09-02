Виляреал счупи трансферния си рекорд за грузински национал, който ще играе срещу България в края на седмицата

Виляреал осъществи рекорден входящ трансфер в историята си и привлече 24-годишния грузински национал Жорж Микаутадзе от Лион. Сумата, която ще плати “жълтата подводница”, е безпрецедентните за клуба 30 млн. евро.

Така грузинецът се превръща в най-скъпото попълнение в историята на клуба, като е подписал дългосрочно до лятото на 2031 г. Очаква се той да замести в нападение продадения в Евертън Тиерно Бари.

El Villarreal CF y el @OL han alcanzado un acuerdo de traspaso por Georges Mikautadze. El delantero georgiano será futbolista groguet durante las próximas seis temporadas, hasta junio de 2031.



Benvingut, Mikautadze 💛!

Логично Микаутадзе е част от националния отбор на Грузия и на 7 септември (неделя) най-вероятно ще играе срещу България в домакинския мач от световните квалификации в Тбилиси. Нападателят иначе стана част от Лион през лятото на 2024 г., като за този период вкара 18 гола и даде 11 асистенции в общо 49 мача.

Oсвен Микаутадзе, в последния ден от трансферния прозорец Виляреал привлече под наем от Тотнъм до края на сезона крилото Манор Соломон.