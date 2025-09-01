Популярни
Милан прати юноша на Реал Мадрид в Борнемут

  • 1 сеп 2025 | 14:14
  • 872
  • 0

От Борнемут официално обявиха привличането на халф-бека Алехандро Хименес, който пристига в английския клуб под наем от Милан.

Сделката е за първоначален наем на стойност 1,5 млн. евро, като при поне 18 мача на Хименес като титуляр в Премиър лийг през този сезон, неговият трансфер при “черешките” ще стане постоянен срещу 18,5 млн. евро. 20-годишният испанец изкара два сезона като играч на Милан. През първата кампания той игра като преотстъпен от Реал Мадрид, а миналото лято “росонерите” платиха на родния му клуб 5 млн. евро, за да го вземат за постоянно. Така младият футболист изигра общо 34 срещи с 2 асистенции за първия състав на миланския гранд.

Самият Хименес изрази задоволството си от преминаването си в Борнемут. “Много съм щастлив. Развълнуван съм за този проект, като бях приет толкова добре. Нямам търпение да започна тренировки с тима и да играя за него. Винаги ми е било мечта да играя в Премиър лийг, така че се радвам, че ще мога да я сбъдна”, заяви той пред клубния сайт. Спортният директор Тиаго Пинто също коментира трансфера. “Алекс е високо ценен млад играч, който вече показа своя голям потенциал в Милан. Доволни сме, че привлякохме такъв талант в клуба, като вярваме, че той ще бъде силно попълнение в нашия състав. Гледаме напред към съвместната ни работа, щом той се завърне от лагера си с младежите на Испания”, каза клубният ръководител.

