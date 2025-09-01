Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

  • 1 сеп 2025 | 21:03
  • 572
  • 0
Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Антони официализира постоянния си трансфер от Манчестър Юнайтед в Бетис. “Червените дяволи” ще получат за бразилеца 22 милиона евро (19 милиона паунда) плюс още три милиона под формата на бонуси. При евентуална бъдеща продажба на крилото 20-кратните шампиони на Англия ще вземат и 50% от получената сума. Юнайтед плати за него на Аякс през 2022 година 86 милиона паунда, така че загубата от тази сделка възлиза на повече от 60 милиона.

Клубът от "Олд Трафорд" няма да плаща компенсации на играча заради това, че той няма да получи пълния размер от заплата си, която логично ще бъде доста по-ниска в новия му клуб.

Антони подписа договор със “зелено-белите” до 2030 година, като ще продължи да носи фланелката с №7.

През миналия сезон бразилецът игра под наем в Бетис, като отбеляза девет гола в 26 мача във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 134401
  • 14
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 8014
  • 6
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 6966
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 3031
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 2438
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 3013
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 134401
  • 14
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 25507
  • 48
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 30853
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 4158
  • 1
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1911
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 21:15
  • 8171
  • 0