Манчестър Юнайтед и Бетис обявиха сделката за Антони

Антони официализира постоянния си трансфер от Манчестър Юнайтед в Бетис. “Червените дяволи” ще получат за бразилеца 22 милиона евро (19 милиона паунда) плюс още три милиона под формата на бонуси. При евентуална бъдеща продажба на крилото 20-кратните шампиони на Англия ще вземат и 50% от получената сума. Юнайтед плати за него на Аякс през 2022 година 86 милиона паунда, така че загубата от тази сделка възлиза на повече от 60 милиона.

Клубът от "Олд Трафорд" няма да плаща компенсации на играча заради това, че той няма да получи пълния размер от заплата си, която логично ще бъде доста по-ниска в новия му клуб.

Антони подписа договор със “зелено-белите” до 2030 година, като ще продължи да носи фланелката с №7.

През миналия сезон бразилецът игра под наем в Бетис, като отбеляза девет гола в 26 мача във всички турнири.

Antony has moved to Real Betis in a permanent transfer.



We thank Antony for his efforts during his time as a Red and wish him the best of luck for the future 🤝 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025