Официално: Коло Муани ще играе в Тотнъм

  • 1 сеп 2025 | 22:49
  • 2123
  • 1
Рандал Коло Муани вече е футболист на Тотнъм. Клубът от Северен Лондон обяви, че е взел под наем нападателя на Пари Сен Жермен. Французинът ще играе за "шпорите" с номер 39.

Парижани ще получат 5 милиона евро за наема на нападателя, който прекара втората половина на миналия сезон в Ювентус. Французинът отбеляза 8 гола в 16 мача в Серия "А".

Юве в продължение на няколко месеца водеше преговори с ПСЖ за закупуването на Коло Муани, но така и не постигна споразумение.

"Радвам се и съм много горд да бъда част от този голям клуб. Нямам търпение да се срещна със съотборниците си и с феновете, както и да изляза на терена. Знам какво очаква мениджърът от мен. Ще дам всичко от себе си за фланелката", сподели нападателят.

