Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Днес затваря трансферният прозорец в доста от първенствата в Европа, включително и в топ 5 първенствата - Премиър Лийг, Ла Лига, Серия А, Бундеслигата и Лига 1. Очаква се отново английските клубове да са сред най-активните.



Трансферният прозорец затваря както следва:



- Премиър лийг (Англия) - на 2 септември в 01:00 часа българско време

- Ла Лига (Испания) - на 2 септември от 00:59 българско време

- Бундеслига (Германия) - днес в 21:00 часа

- Серия А (Италия) - днес в 21:00 часа

- Лига 1 (Франция) - днес в 21:00 часа

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