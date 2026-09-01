Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 09:23
  • 956
  • 0
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Днес затваря трансферният прозорец в доста от първенствата в Европа, включително и в топ 5 първенствата - Премиър Лийг, Ла Лига, Серия А, Бундеслигата и Лига 1. Очаква се отново английските клубове да са сред най-активните.

Трансферният прозорец затваря както следва:

- Премиър лийг (Англия) - на 2 септември в 01:00 часа българско време
- Ла Лига (Испания) - на 2 септември от 00:59 българско време
- Бундеслига (Германия) - днес в 21:00 часа
- Серия А (Италия) - днес в 21:00 часа
- Лига 1 (Франция) - днес в 21:00 часа

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Грийлиш минава медицинските прегледи в Евертън тази сутрин

Грийлиш минава медицинските прегледи в Евертън тази сутрин

  • 1 сеп 2026 | 03:53
  • 4084
  • 2
Милан обяви Хътчинсън

Милан обяви Хътчинсън

  • 1 сеп 2026 | 02:38
  • 2954
  • 2
В Сити са намерили вариант след отказа на Ливърпул

В Сити са намерили вариант след отказа на Ливърпул

  • 1 сеп 2026 | 02:19
  • 9638
  • 0
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 37233
  • 82
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 29667
  • 42
Този път голът на Салах не стигна за бъдещия съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите

Този път голът на Салах не стигна за бъдещия съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите

  • 31 авг 2026 | 23:52
  • 13295
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 26164
  • 30
Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

Четвърта поредна победа за Арда в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 21:14
  • 31182
  • 48
Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

Дунав не успя да пречупи Локо (Сф) в голово шоу, юбилярът Любо Пенев остава без победа начело на "железничарите"

  • 31 авг 2026 | 20:56
  • 40115
  • 100
Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

Арсенал пречупи трудно Астън Вила и влезе в групата на отличниците

  • 31 авг 2026 | 23:57
  • 29667
  • 42
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 37233
  • 82