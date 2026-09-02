Лийдс взе крило от Айнтрахт в последните часове на трансферния прозорец

Тимът на Лийдс, в който играе и Илия Груев, също успя да финализира сделката за крилото на Айнтрахт (Франкфурт) Жан-Матео Бахоя, информираха от клуба. 21-годишният футболист пристига на “Еланд Роуд” под наем срещу 1.7 милиона паунда, но с опция за откупуването му през следващото лято от 19.7 млн. В сделката са включени и възможни допълнителни бонуси в размер на малко над 4 милиона, които германците могат да получат в зависимост от представянето на футболиста.

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We are delighted to announce the signing of exciting forward Jean-Mattéo Bahoya, who joins on loan from Eintracht Frankfurt with the option to become a permanent transfer pic.twitter.com/1b5vs0ggSL — Leeds United (@LUFC) September 1, 2026

Французинът е част от Айнтрахт от зимата на 2024 година, когато Айнтрахт плати за него 8 милиона евро на Анже. През миналата кампания той записа 4 гола и 4 асистенции в 37 двубоя във всички турнири. Играчът, който е с камерунски произход, е второто ново попълнение на Лийдс от германските “орли”, след като по-рано това лято бе привлечен и Михаел Цетерер. Йоркшърци направиха мащабна селекция това лято и похарчиха около 100 милиона евро за нови футболисти, но взеха и няколко играчи под наем.

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Снимки: Gettyimages