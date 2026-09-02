Тотнъм привлече още един играч от Челси

Тотнъм завърши привличането на Тосин Адарабиойо от Челси с постоянен трансфер. 28-годишният футболист напуска „сините“ след двугодишен престой, след като се присъедини със свободен трансфер от Фулъм през лятото на 2024 г., подписвайки тогава четиригодишен договор на „Стамфорд Бридж“.

Въпреки че беше популярна фигура в съблекалнята на Челси, Тосин се оказа ненужен в плановете на новия мениджър Чаби Алонсо. Това доведе до изваждането му от групата за всичките три мача на Челси този сезон – срещу Фулъм, Лутън Таун и Брайтън енд Хоув Албиън.

Tosin is here 😁 pic.twitter.com/oSejgQqcpo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

Бъдещето му извън клуба изглеждаше предрешено, а Тотнъм беше отборът, който прояви най-сериозен интерес към централния защитник и в крайна сметка финализира трансфера му. Твърди се, че Тосин подписва срещу първоначална сума от 7 милиона паунда плюс бонуси, като това е и първата постоянна сделка за играч от първия отбор между двата клуба от 2009 г. насам, след като преди това Михайло Мудрик пристигна под наем. Той е парафирал многогодишен договор с отбора на Роберто Де Дзерби.

„Шпорите“ предприеха този ход, за да заменят централния защитник Кевин Дансо, който изрази желанието си да напусне клуба от Северен Лондон.

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