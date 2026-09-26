Клоп обясни защо Виртц се е представял слабо за Ливърпул и кой ще пази за Германия срещу Гърция

Селекционерът на Германия Юрген Клоп говори пред медиите преди утрешния си първи домакински мач начело на Бундестима. След равенството 1:1 в Нидерландия, германците под негово ръководство ще се изправят срещу Гърция в Аугсбург във втори мач за двата отбора от Лигата на нациите. Южните ни съседи спечелиха драматична късна победа в балканското дерби със Сърбия, като триумфираха с 2:1 като гост.

Както обикновено, Клоп не разкри стартовия си състав предварително, но още в началото на пресконференцията си обяви едно ключово решение.

Jürgen Klopp: "Alex Nübel will play tomorrow"



"I heard that Marc [ter Stegen] was criticized, which surprised me. I thought he was outstanding. It's true he misplaced a couple of passes, but I'm 0.0% critical of him. I'm very happy with his performance. The change in goal… pic.twitter.com/Xwzw3yi18m — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2026

„Александер Нюбел ще започне на вратата, такава беше уговорката. Чух, което ме изненада, че е имало критики към Марк-Андре (тер Стеген). Това е доста необичайно за мач, след който треньорът на съперника (б.ред. - Чави) каза, че нашият вратар ни е спасил“, коментира Клоп.

Той продължи: „Марк се представи изключително. Вярно е, че сбърка няколко паса, но аз нямам абсолютно никакви критики към него. Много, много съм щастлив от представянето му. Въпреки това Александер Нюбел ще получи своя шанс. Надявам се утре да се наслади на момента. Той също го заслужава, защото и тримата вратари тук оставят сензационно впечатление.“

За шума и вниманието около него, Клоп отговори лаконично: „За мен това винаги е било прекалено много. Не мога да го предотвратя, нямам нужда от него. Не мисля за това, казал съм го 1000 пъти“.

Jürgen Klopp defends Florian Wirtz and says he joined Liverpool at an unfortunate time, which complicated things for him: "When you look at the overall context, Flo joined Liverpool at a very unfortunate time. It's about the passing of Diogo Jota. He joined a team with the… pic.twitter.com/dw2qvPFBch — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2026

Стана дума и за звездата на отбора Флориан Виртц, който бе привикан предварително след контузиите на Джамал Мусиала и Кай Хавертц, като Клоп защити футболиста на бившия си клуб Ливърпул: "Когато погледнеш цялостния контекст, Фло се присъедини към Ливърпул в много неподходящ момент. Става дума за кончината на Диого Жота. Той се присъедини към отбор, в който за играчите футболът не беше приоритет в онзи момент, което е напълно разбираемо. Той научи много от първата си година. Сега е нов сезон с нов треньор, мисля, че той е бил титуляр във всички мачове.

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Физически се представя много добре. Отборът започва да се намира отново. Нападателите винаги се нуждаят от добре функциониращ отбор около себе си. Всеки, който обича футбола, все още може да види какъв изключителен играч е Фло Виртц. Не можем да направим повече от това, което правим тук, а именно да го развиваме в нашия отбор с достатъчно тренировки и игрово време. Малко по малко да му даваме увереност, добро самочувствие и след това да го изпратим обратно в Ливърпул. Пожелавам му всичко най-добро.“

Klopp on Karetsas, Konstantelias and the new generation of Greek players: "They have a lot of good players. This is a great generation, maybe the gold generation of Greek football. The analysis was interesting. The results haven't been there until the last game. They have a lot… pic.twitter.com/P8a9q6GNoi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2026

Клоп не спести похвалите си по адрес на талантливия отбор на Гърция: „Те разполагат с много добри играчи. Това е страхотно поколение, може би „златното поколение“ на гръцкия футбол. Анализът беше интересен. Резултатите не бяха на ниво до последния мач. Те притежават много качество, креативност и работят усърдно като екип. Уважаваме Гърция много и знаем, че ще трябва да се потрудим, за да постигнем добър резултат.“

В обичайния си шеговит и позивитен стил, новият селекционер обясни и каква е връзката му с Аугсбург - градът, в който утре ще е първия му домакински мач като селекционер на Германия: "Играхме тук с Ливърпул. Бях нещо като вътрешен човек, когато играхме срещу Байерн в Мюнхен в Шампионската лига – съпругите на играчите от Ливърпул отседнаха в Аугсбург [смее се]. Освен това братовчед ми има аптека в Аугсбург“.

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