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Челси с официални оферти за Ману Коне и Ламин Камара, Енцо Фернандес е все по-близо до Ман Сити

  • 1 сеп 2026 | 12:34
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Челси с официални оферти за Ману Коне и Ламин Камара, Енцо Фернандес е все по-близо до Ман Сити

Челси е отправил оферта в размер на 65 милиона евро за халфа на Рома Ману Коне, съобщава журналистът Николо Скира. Освен това лондончани са готови да преотстъпят Джейми Гитънс под наем на “вълците”.

Според “Скай спортс Италия” предложението е на стойност 60 милиона евро и лондончани са уверени, че ще вземат френския национал. Скира обаче твърди, че от “Олимпико” са обявили Коне за непродаваем.

Фабрицио Романо разкрива, че лондончани са отправили и официална оферта за халфа на Монако Ламин Камара. Тя е в размер на 45 милиона евро.

На “Стамфорд Бридж” искат Коне за заместник на Енцо Фернандес, който е все по-близо до трансфер в Манчестър Сити. Според Джанлука Ди Марцио двата клуба вече имат принципна договорка и само трябва да финализират сделката. Аржентинецът ще лети за Манчестър в следващите часове. Източникът обаче не разкрива за каква сума става дума. Очакванията са сделката да бъде за 120 милиона паунда плюс бонуси, които да бъдат в размер на още 17-20 милиона.

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Снимки: Imago

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