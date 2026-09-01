Челси с официални оферти за Ману Коне и Ламин Камара, Енцо Фернандес е все по-близо до Ман Сити

Челси е отправил оферта в размер на 65 милиона евро за халфа на Рома Ману Коне, съобщава журналистът Николо Скира. Освен това лондончани са готови да преотстъпят Джейми Гитънс под наем на “вълците”.

Според “Скай спортс Италия” предложението е на стойност 60 милиона евро и лондончани са уверени, че ще вземат френския национал. Скира обаче твърди, че от “Олимпико” са обявили Коне за непродаваем.

Фабрицио Романо разкрива, че лондончани са отправили и официална оферта за халфа на Монако Ламин Камара. Тя е в размер на 45 милиона евро.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea send official bid to AS Monaco for Lamine Camara worth €45m package.



Bid seen as too low by Monaco but talks ongoing - one to watch if Enzo Fernández leaves the club with Man City in talks with Chelsea since last night.



Camara, keen on Chelsea move. pic.twitter.com/2oyCt7bEBO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

На “Стамфорд Бридж” искат Коне за заместник на Енцо Фернандес, който е все по-близо до трансфер в Манчестър Сити. Според Джанлука Ди Марцио двата клуба вече имат принципна договорка и само трябва да финализират сделката. Аржентинецът ще лети за Манчестър в следващите часове. Източникът обаче не разкрива за каква сума става дума. Очакванията са сделката да бъде за 120 милиона паунда плюс бонуси, които да бъдат в размер на още 17-20 милиона.

🚨 Chelsea have submitted a €65M offer to AS Roma for midfielder Manu Kone.



Roma coach Gian Piero Gasperini considers Kone non-transferable.



The decision now rests with Kone and the Friedkin ownership.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/qdyCQ5qh6b — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2026

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Снимки: Imago