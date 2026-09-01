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Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
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Манчестър Сити и Челси са постигнали договорка относно трансфера на Енцо Фернандес, твърдят различни източници. Споменаваната цена варира между 125 милиона паунда, според “Скай Спортс”, до 137 милиона от английската валута според различни журналисти. В момента рекордът за най-скъп трансфер в английския футбол се държи от Александър Исак, който премина от Нюкасъл в Ливърпул през миналото лято именно за 125 млн. паунда.

Ако обаче сделката се окаже по-скъпа, каквито индикации за момента има, то тя ще подобри този рекорд. Очакванията са именно тази сделка да подобри рекорда за най-скъп трансфер в английския футбол. Все още няма подробности около развитието, но аржентинецът най-вероятно ще премине медицински прегледи веднага в Лондон, тъй като двете страни имат едва два часа, за да завършат сделката.

Челси с официални оферти за Ману Коне и Ламин Камара, Енцо Фернандес е все по-близо до Ман Сити
Челси с официални оферти за Ману Коне и Ламин Камара, Енцо Фернандес е все по-близо до Ман Сити

Енцо Фернандес остана на пейката на Челси в първите два мача в Премиър лийг, а мениджърът на тима Чаби Алонсо публично заяви, че се нуждае от играчи, които са изцяло концентрирани в отбора. “Сините” привлякоха аржентинеца за 121 милиона евро през зимата на 2023 година.

Чаби Алонсо намекна, че Енцо Фернандес не е имал желание да играе
Чаби Алонсо намекна, че Енцо Фернандес не е имал желание да играе
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Снимки: Gettyimages

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