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Ливърпул привлече млад вратар

  • 1 сеп 2026 | 21:45
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Ливърпул привлече млад вратар

Ливърпул постигна споразумение за привличането на вратаря Лука Бругманс от белгийския Генк. Осемнадесетгодишният талант подписа дългосрочен договор с „червените“. Той обаче ще се завърне в Генк, където ще остане под наем до края на сезон 2026/27.

След като записа 32 мача за резервния отбор на Генк, Бругманс направи своя дебют за мъжкия тим през април 2026 г.

Стражът запази титулярното си място до края на кампанията, като натрупа още 10 участия в първенството.

Бругманс продължава да бъде първи избор на вратата на Генк и от началото на новия сезон, стартирайки във всичките четири мача до момента.

През 2025 г. той беше капитан на Белгия както на Европейското първенство до 17 години, така и на Световното първенство в същата възрастова група. В момента Бругманс носи капитанската лента и на националния отбор до 19 години.

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