Гран При на Азербайджан: Ръсел начело пред Пиастри и Верстапен, Антонели напредва (следете на живо)

Сезонът във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на Азербайджан, а от полпозишъна в Баку стартира Джордж Ръсел, който раздели първата редица с Шарл Леклер от Ферари. Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели потегли едва 16-ти, след като се удари в стената по време на квалификацията край бреговете на Каспийско море.

Ръсел, Норис, Гасли, Верстапен, Колапинто, Сайнц, Линдблад, Антонели, Бортолето, Хюлкенберг, Ботас и Перес стартираха със средно твърдите гуми, а всичко останали – с меките.

Старт - Отличен старт за Ръсел, който нямаше никакъв проблем в спринта до първия завой и запази лидерството си пред Пиастри, който изпревари Леклер. Норис също спечели една позиция, изпреварвайки Хаджар в началото. По-назад Антонели загуби едно място, след като беше задминат от Хюлкенберг.

1/51 - До края на първия тур Ръсел се откъсна на близ 1.5 секунди пред Пиастри, който водеше с 0.6 пред Леклер. Антонели продължаваше да се движи 17-ти след предпазливия старт.

Russell is already over a second ahead of Piastri, meanwhile Norris has got past Hadjar on the opening lap



TOP 10

Russell

Piastri

Leclerc

Norris

Hadjar

Verstappen

Hamilton

Gasly

Colapinto

Lawson#F1 #AzerbaijanGP | LAP 1/51 pic.twitter.com/GzMNTE3XLx — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

2/51 - Хаджар опита да си върне загубената от Норис позиция в първия завой, но не успя. Зад него Верстапен изпревари Хамилтън с късна атака в третия завой.

3/51 - Норис загуби две позиции, след като първо беше изпреварен от Хаджар в края на старт-финалната права, а след това и от Верстапен в спирането за третия завой.

4/51 - Хаджар атакува и изпревари Леклер в първия завой, но пилотът на Ферари го контрира успешно във втората крива преди Хаджар да атакува повторно на обратната права и този път завърши маневрата си. В същото време Антонели най-накрая започна да прогресира, изпреварвайки Хюлкенберг за 16-то място.

After a slow start Hadjar is on the move 💪



He sweeps past Leclerc and up to P3 👏#F1 #AzerbaijanGP | LAP 4/51 pic.twitter.com/F0M7Ldda9n — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

5/51 - И вторият Ред Бул изпревари Леклер, като Верстапен срещна далеч по-малко трудности с монегаска спрямо съотборника си Хаджар. Антонели изпревари Сайнц, за да влезе в топ 15.

6/51 - Антонели се справи и с Линдблад, за да се изкачи на 14-то място. Отпред Хаджар и Пиастри започнаха да пресират Пиастри, който вече изоставаше с 2.9 от Ръсел.

7/51 - Верстапен, който беше със средно твърдите гуми, изпревари съотборника си Хаджар, който беше с меките, за да се изкачи на второто място. Нидерландецът беше подпомогнат и от инструкция към Хаджар да не се задържат един друг.

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Снимки: Gettyimages