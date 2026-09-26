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Гран При на Азербайджан: Ръсел начело пред Пиастри и Верстапен, Антонели напредва (следете на живо)

  • 26 сеп 2026 | 14:15
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Гран При на Азербайджан: Ръсел начело пред Пиастри и Верстапен, Антонели напредва (следете на живо)

Сезонът във Формула 1 продължава с надпреварата за Гран При на Азербайджан, а от полпозишъна в Баку стартира Джордж Ръсел, който раздели първата редица с Шарл Леклер от Ферари. Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели потегли едва 16-ти, след като се удари в стената по време на квалификацията край бреговете на Каспийско море.

Ръсел, Норис, Гасли, Верстапен, Колапинто, Сайнц, Линдблад, Антонели, Бортолето, Хюлкенберг, Ботас и Перес стартираха със средно твърдите гуми, а всичко останали – с меките.

Старт - Отличен старт за Ръсел, който нямаше никакъв проблем в спринта до първия завой и запази лидерството си пред Пиастри, който изпревари Леклер. Норис също спечели една позиция, изпреварвайки Хаджар в началото. По-назад Антонели загуби едно място, след като беше задминат от Хюлкенберг.

1/51 - До края на първия тур Ръсел се откъсна на близ 1.5 секунди пред Пиастри, който водеше с 0.6 пред Леклер. Антонели продължаваше да се движи 17-ти след предпазливия старт.

2/51 - Хаджар опита да си върне загубената от Норис позиция в първия завой, но не успя. Зад него Верстапен изпревари Хамилтън с късна атака в третия завой.

3/51 - Норис загуби две позиции, след като първо беше изпреварен от Хаджар в края на старт-финалната права, а след това и от Верстапен в спирането за третия завой.

4/51 - Хаджар атакува и изпревари Леклер в първия завой, но пилотът на Ферари го контрира успешно във втората крива преди Хаджар да атакува повторно на обратната права и този път завърши маневрата си. В същото време Антонели най-накрая започна да прогресира, изпреварвайки Хюлкенберг за 16-то място.

5/51 - И вторият Ред Бул изпревари Леклер, като Верстапен срещна далеч по-малко трудности с монегаска спрямо съотборника си Хаджар. Антонели изпревари Сайнц, за да влезе в топ 15.

6/51 - Антонели се справи и с Линдблад, за да се изкачи на 14-то място. Отпред Хаджар и Пиастри започнаха да пресират Пиастри, който вече изоставаше с 2.9 от Ръсел.

7/51 - Верстапен, който беше със средно твърдите гуми, изпревари съотборника си Хаджар, който беше с меките, за да се изкачи на второто място. Нидерландецът беше подпомогнат и от инструкция към Хаджар да не се задържат един друг.

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Снимки: Gettyimages

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