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Дани Себайос се завръща в Бетис

  • 1 сеп 2026 | 21:24
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Дани Себайос се завръща в Бетис

Познато лице се отправя обратно към Севиля в един от най-интригуващите трансфери в последния ден от трансферния прозорец. Според известния журналист Фабрицио Романо, Дани Себайос се е договорил да се завърне в Бетис. Испанският халф ще се присъедини към андалусийския клуб като свободен агент и се очаква да подпише тригодишен договор, който ще е валиден до юни 2029 г.

Този ход бележи завръщане у дома за 30-годишния полузащитник. Себайос е продукт на академията на Бетис и игра за първия отбор на клуба, преди да премине в Реал Мадрид през 2017 г.

Раздялата му с Мадрид беше потвърдена по-рано това лято. На 26 юни Реал Мадрид официално обяви, че клубът и Себайос са се споразумели по взаимно съгласие да прекратят престоя му на „Сантяго Бернабеу“, което му позволи да избере следващата си дестинация като свободен агент.

Сега Бетис си осигурява услугите на полузащитника без да плаща трансферна сума, докато Себайос получава възможността да започне нова глава в клуба, където стартира професионалната му кариера. Струва си да се отбележи, че в официалното си съобщение за раздялата Реал Мадрид отдаде дължимото на испанеца за неговите 215 мача и 16 спечелени трофея с клуба, включително три европейски купи и две титли от Ла Лига.

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Снимки: Gettyimages

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