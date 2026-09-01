Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 20575
  • 23

Левски иска да привлече българския национал Петко Христов и за целта е отправил оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините, между които lanazione.it и sport.quotidiano.net.

27-годишният бранител обаче е казал “не”, което не се харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причинта е, че Специя е искал с парите от Петко Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец, който затваря днес.

“Доброто настроение на Анджелоци относно гореспоменатите сделки се помрачи, когато Христов отхвърли офертата от Левски (София), клубът, който играе в Първа лига, най-високата дивизия на българското първенство. За Христов това би било завръщане, като се има предвид, че е започнал кариерата си в Левски, но неговото „не“ изненада Специя, която разчиташе много на продажбата му, за да отправи оферта за централен нападател в последните часове на трансферния прозорец”, се казва в информационнията за Петко Христов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
  • 16337
  • 48
Бургаска легенда пое Нефтохимик

Бургаска легенда пое Нефтохимик

  • 1 сеп 2026 | 11:21
  • 2595
  • 7
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:05
  • 2298
  • 1
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 14685
  • 21
Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 2059
  • 8
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 1046
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 25680
  • 28
Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 12:03
  • 12253
  • 2
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 12:23
  • 36208
  • 8
Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

  • 1 сеп 2026 | 12:18
  • 8206
  • 10
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 37509
  • 53